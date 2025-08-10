Habertürk
        Doğancan Taşpınar hayatını kaybetti

        Doğancan Taşpınar hayatını kaybetti

        Tiyatro oyuncusu Doğancan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 14:15 Güncelleme: 10.08.2025 - 14:19
        Doğancan Taşpınar hayatını kaybetti
        Doğancan Taşpınar'dan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu, 45 yaşında hayata veda etti.

        Doğancan Taşpınar'ın vefat haberini, Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesabından "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" ifadeleriyle duyuruldu.

        Oyuncu Devrim Yakut da Taşpınar'ın acı haberini aldıktan sonra üzüntüsünü "Pazar sabahlarına böyle gülmeler yaraşırdı be Dodo'cuğum. Güneşli pazarlara senin güneşli gülüşün yaraşırdı. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemiyorum. Gittiğin yer, gülüşün gibi güneşli olsun canım benim. Sen hep bu çok eğlendiğimiz gündesin benim için. Huzurla uyu" sözleriyle ifade etti.

        Doğancan Taşpınar, Devrim Yakut ve Alper Kut
        #Doğancan Taşpınar

