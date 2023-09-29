"Ehliyetim olmadığı için uzaklaştım. Maltepe tarafına gitmek için sahil yoluna indim. Maltepe tarafına giderken yolun sağında yine polis arabası vardı. Ben en soldaki şeritten yoluma devam ettim. Polis bana durmam için her hangi bir uyarıda bulunmadı. Normal hızımla gidiyordum. Benim arkamdan da her hangi bir polis takibi olmadı. Ben bu sırada 100-110 hızla orta şeritten gidiyordum. Bostancı'ya henüz gelmemiştim. Yolun ortasında şeridi kapatmış 50-60 bisikletlinin arkasına park ettim. Arabayı sol şeride attım. Biraz gittim. Yol çatallaşıyordu. Virajı almak için girdiğimde bisikletli bir kişiyi aniden yolun ortasında gördüm. Aracı sağa doğru kırıp kurtarmaya çalıştım. Ben orta şeritteydim. O da çapraz bisikletle gidiyordu."