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Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan yeni yarışması Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacıları belli oldu. YouTube'da çektiği araba videolarıyla tanınan Doğan Kabak, Exatlon Challenge 2019 Türkiye kadrosundaki yeni yarışmacısı oldu. Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacısı olan Doğan Kabak kimdir, kaç yaşında? Doğan Kabak nereli? Doğan Kabak ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını sizler için detaylı bir şekilde araştırdık.
Doğan Kabak Kimdir?
23.04.1980 tarihinde dünyaya gelen Doğan Kabak şu an 39 yaşında ve İstanbul doğumludur. Boğa burcu olan Doğan Kabak 16 yıldan daha uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapmış ayrıca EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlenmiştir. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın birçok yerinde incelediği modelleri sosyal video paylaşım kanalında takipçileri ile paylaşmaktadır.
Çoğunlukla sosyal medya video paylaşım ağı olan Youtube kanalındaki takipçileri ile paylaşımlarını sürdüren ünlü youtuber Doğan Kabak bir otomobil dergicisi ile tanışmış, askerlik görevinin hemen ardından otomobiller ile ilgilenmeye başlamıştır. Günümüzde Dünyadaki otomobil sektörüne yön veren, beğeni ve merak ile takip edilen yayınlardan birisi olan BBC Top Gear Türkiye Dergisinin imtiyaz ve yayıncı sahibidir Doğan Kabak. Ünlü Youtuber Doğan Kabak, genellikle, araçların motor gücü, yakıt tüketimi, sürüş rahatlığı, dış görünüm ve diğer tüm aksamları ile ilgili konular üzerine videolar çekiyor ve Yotube kanalında takipçileri ile paylaşıyor.
Daha önce birçok ralli yarışlarında yer almış ve kazanarak dereceler elde etmiştir. Mitsubishi Lancer EVO VIII 3 birincilik 2 ikincilik kazandı ayrıca 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf’ta 1cilik kazandı.
Youtube kanalında otomobiller üzerine programlar yapan Doğan Kabak piyasaya çıkacak yeni modellerden, modifiye araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobillerle alakalı Youtube içerikleri ile son dönemde adından söz ettiren yayıncılar arasına girmeyi başardı.
Yotube video paylaşım kanalında 1 milyonu aşkın takipçisi olan Doğan Kabak, Youtube kanalını da kendi ismiyle yönetiyor. Kabak, YouTube'ta 1,11 milyon abone sayısına ulaştıklarını açıkladı.
Sektör olarak otomobil alanında tanınmış ve bir fenomen olmuş olan Doğan Kabak, "2017’nin sonunda başlayan YouTube macerasında bugün yani 2019 da 1,11 milyon kişi olduk. Çizgimizi asla bozmadan devam edeceğiz, bu konuda ekibime ve beni neredeyse her videoda trende çıkaran sizlere sonsuz teşekkürler, iyi varsınız." ifadelerini kullandı.
Doğan Kabak, Twitter hesabında 12 bini aşkın takipçisi ve youtube kanalında 1 milyonu aşkın olan takipçi sayısıyla ilgili "Bu trend topic işiyle hiç bir alakam yok bilesiniz, böyle bir şeye para basacağıma arabaya parça alırım, kim yapıyorsa yeter artık, tamam." diye ekledi.
Özellikle otomobil videoları paylaşımları ile Youtube fenomeni olan ve 1 milyon 100 bin takipçisi ile bu alanda beğeni ile takip edilen Doğan Kabak Dominik’e uçtuktan sonra çıktığı TV8 ekranlarında Exathlon Challenge adı verilen Survivor yarışmasına katılacağını açıkladı ve bu anlamda büyük bir sürprize de imza atmış oldu. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exathlon Challenge yarışmasına bu yıl sadece Youtuber’lar ve sosyal medya fenomenleri katılıyor. Doğan Kabak ve Hayrettin Exathlon Challenge yarışmasına katılacak ilk açıklanan fenomen yarışmacı isimlerin başında yer aldı. Bu yarışmanın özelliklerinden biri de yenilen sporculara çeşitli cezaların verilmesi olarak açıklanıyor. Bu arada Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında Youtuber Exathlon’u Orkun Işıtmak’ın sınacağını açıklamıştı.
Aralık ayı itibari ile Youtube kanalında yayına başlayacak olan Exathlon Challenge 2019 yarışması için Doğan Kabak ve diğer fenomenleri Dominik’te zorlu, sürükleyici bir macera bekliyor olacak. Bizde Doğan Kabak’a başarılar diliyoruz.
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