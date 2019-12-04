04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BOTAŞ, elektrik üretim sektörünün dört gözle beklediği, 2020 yılına ilişkin gaz fiyatı ve alım-satım koşullarıyla ilgili bilgilendirme toplantısını dün Ankara’da yaptı. Toplantıya, doğal gazla elektrik üreten santrallerin yöneticileri katıldı. BOTAŞ, santrallara satacağı gazda izleyeceği fiyat politikasına ilişkin yöntem çalışmasının sürdüğünü, çalışmanın tamamlanmasının ardından santralların önünü görmesini sağlayacak metodolojinin sektöre duyurulacağını kaydetti.
BOTAŞ, santrallarla yapacağı doğalgaz alım-satım sözleşmesinde izleyeceği politikayla ilgili bir sunum yaptı. HABERTÜRK, sunumun ayrıntılarına ulaştı. İşte başlıklar:
- Azami Yıllık Sözleşme Miktarı: Santrallar, daha önce yıllık doğal gaz alım taahhüdünde bulunuyordu. Bunun altında ya da üstünde gaz aldığında veya çektiğinde ceza ile karşı karşıya kalıyordu. BOTAŞ, bu konuda 2020 yılı için önemli bir değişiklik yaptı. Azami yıllık sözleşme miktarı, kısaca YSM olarak anılan yıllık sözleşme miktarının yüzde 25’i kadar belirlenebilecek. Daha açık bir deyişle santral, yıllık 100 birim gaz için sözleşme yaptı. Yıl içinde fiyat değişikliği olmadan 125 birime kadar gaz çekebilecek.
- Asgari Alım Taahhüt Oranı: Santralların, daha önce taahhüt ettikleri gazın yüzde 85’ini çekme zorunluluğu bulunuyordu. Bu oran, yüzde 80’ indirildi. Santral, taahhüt ettiği gazın yüzde 80’ine kadar olan bölümü çekebilecek.
- Azami Aylık Aşım Cezası: BOTAŞ, santrallara, aylık taahhüt edilen gaz çekiş miktarının aşılması halinde ceza kesiyor. Yeni yılda yaz ayları için bu uygulama kaldırıldı, ceza söz konusu olmayacak. Ceza oranı, kış ayları için yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.
- Azami Yıllık Aşım Cezası: Santral, yıllık taahhüt ettiği gaz miktarını aşması halinde ceza ödüyor. Örneğin bir santral yıllık 100 birim gaz için sözleşme yaptı. 2020’de, yıl içinde fiyat değişikliği olmadan 125 birime kadar gaz çekebilecek. Bu miktarın aşılması halinde uygulanacak ceza oranı, yüzde 30’dan yüzde 10’a çekildi.
-Mücbir Sebep Miktarı: Bu miktar, yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.
YENİ YILDA GAZDA İNDİRİM OLUR MU?
Sektörde, bu kararlar nasıl yorumlandı? Bu soruyu, sektöre sorduk. Sektör kaynakları, şunları söyledi:
“BOTAŞ’ın elinde yeterli miktarda gaz var. BOTAŞ açısından, 2019 yılında bir miktar ‘al ya da öde’ söz konusu olabilir. 2020 yılında vanayı açacağı izlenimi ortaya çıkıyor. Ceza oranlarını düşürerek ve koşulları yumuşatarak santralların, elektrik üretimi amaçlı istedikleri kadar gaz çekmelerini sağlamayı hedeflediği görülüyor.”
Peki, 2020 yılında gaz fiyatında bir indirim söz konusu olabilir mi? Sektörde, bu esneklik sonrasında yeni yılda gaz fiyatında indirim olabileceği beklentisi de güçlendi.
Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın 2020 yılında ortalama gaz alım fiyatlarının belirgin biçimde düşeceğini, Rusya ile de gaz fiyatı konusunda müzakerelerin sürdüğüne işaret etti. Kaynaklar, “1 Ocak 2020’de, her 1000 metreküp gazın ortalama fiyatı 270-275 dolardan, 240-245 dolara kadar gerilecek. Bu, petrol fiyatlarındaki geçmiş 6-9 aylık dönemdeki gerilemenin etkisiyle olacak. Rusya da bir miktar indirim yapabilir. Bu durumda iç piyasada gaz satış fiyatı düşebilir” dedi.
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