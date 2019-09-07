07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji sektörü, hareketli bir haftayı geride bırakıyor. Sektör, hafta içinde Ankara’da kritik temaslarda bulundu. Görüşmelerde, ağırlıklı olarak doğalgaz ve elektrik fiyatları konuşuldu, fiyatları etkileyecek unsurlar ve yeni dönem politikaları değerlendirildi.
DOĞALGAZDA KUR TAYİN EDİCİ
HABERTÜRK, bu görüşmelere ilişkin enerji kulislerinin nabzını tuttu. Öncelikle, hafızaları tazeleyelim. Ağustos ve eylül aylarında doğalgaza peş peşe zam yapıldı. Konutlara, hem ağustosta hem de eylülde artış yapılırken, sanayiye satılan gazda eylül ayı fiyatları sabit tutuldu. Eylülde, elektrik üreten santrallere verilen gazda da yüzde 3 indirim yapıldı.
Vatandaşın, sanayicinin, tüccarın ve elektrik üreten santrallerin gaz fiyatlarını konuştuğu bir dönemde Ankara’da gerçekleşen görüşme, daha da önemli bir hale geldi.
Peki, bu görüşmeden doğalgaz fiyatıyla ilgili nasıl bir sonuç çıktı? Doğalgaza, dolar kurunda ciddi bir oynaklık olmazsa yıl sonuna kadar yeni bir zam yapılmayabileceği mesajı verildi. Dolar kurunun, fiyatlamadaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Brent petrol fiyatları, 60 dolar bandına oturdu. Bu çerçevede doğalgaz alım fiyatlarını ve maliyetleri belirleyen petrol kaynaklı bir risk öngörülmüyor. Çünkü, gaz fiyatları formül gereğince petrol fiyatlarına göre belirleniyor.
“AL YA DA ÖDE”
Türkiye’de doğalgaz tüketimi düştü. Bu nedenle BOTAŞ’ın ve özel sektör ithalatçılarının “al ya da öde” riski bulunuyor. Diğer bir deyişle tüketilmeyen gazın parasının ödenmesi sorunu gündemde. BOTAŞ’ın, halen sınırda olduğu ve başarılı bir yönetimle “al ya da öde”ye girmeyebileceği belirtildi.
BENZİNDE İNDİRİM BAŞKA BAHARA
Benzin, uluslararası piyasalarda içinde bulunduğumuz haftaya tonu 575 dolarla başladı. Hafta ortasında 550 dolara kadar düştü. Ürün fiyatının yanı sıra dolar kuru da hafta içinde 5 TL 68 kuruşa kadar geriledi. Bu gelişme, pazartesi günü benzinde 15 kuruşa kadar indirimi gündeme getirdi. Ancak, ABD-İran ambargo gerginliği ve ABD’de ham petrol stoklarının azalmasıyla benzin fiyatı 2 günde yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi. Benzinin ton fiyatı 587 dolara çıktı. Dolar kuru da 5 TL 72 kuruşa kadar yükseldi. Bu nedenle benzinde indirim başka bahara kaldı.
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