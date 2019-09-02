İGDAŞ’ın verilerine göre; İstanbul’da son zamların ardından kış döneminde (Aralık-Ocak-Şubat-Mart),ortalama büyüklükte bir dairenin ödeyeceği aylık doğalgaz faturası, yaklaşık 278 TL olacak. Bu rakama ısınma+mutfak+banyo doğalgaz giderleri dahil olacak.

FATURAYI YÜZDE 60 DÜŞÜRMEK ELİNİZDE

İGDAŞ'tan tüketicilere doğalgaz faturasını düşürmek için yapılan öneriler şöyle:

Doğalgazın daha verimli kullanımı konusundaki önerilerini “ısınma” ve “sıcak su temini” şeklinde 2 ana başlıkta sıralamak uygun olacaktır. Bu önerilerin tamamı uygulandığında yüzde 60’a kadar tasarruf etmek mümkün oluyor.



ISINMA

- Evlerdeki ısı kaybının büyük bir bölümü yalıtımı olmayan binalardan kaynaklanır. Bina yalıtımı yaptıranlar yüzde 40 tasarruf ederler.

- Isı verimliliği sağlamak için oda termostatı kullanmak ve termostatı her 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlamak yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar.

- Pencere ve kapıların PVC doğrama ve çift cam yapılması da yüzde 15 tasarruf sağlar. Eğer bu yapılamıyorsa, pencere ve kapı kenarları sünger ya da fitil ile kapatılabilir.

- Bacalı cihaz kullanan doğalgaz tüketicileri yılda en az bir kez baca temizliği ve bakımı yaptırmalıdır. Bakımı yapılan baca, cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlar. Ayrıca can ve mal emniyeti bakımından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin de önüne geçilmiş olur.

- Doğalgazın tam olarak yakılabilmesi ve eksik yanmanın önüne geçilebilmesi için, yakıcı cihazların bulunduğu mahaldeki havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekir. Bu da tasarrufa etki eden bir unsurdur.

- Geceleri perdelerin örtülü olması enerji tasarrufu sağlar. Ancak perdelerin radyatörlerin kapamamasına dikkat etmek gerekir.

- Radyatörlerin önünü ve üzerini koltuk, eşya, saksı ve mobilyalarla kapatmamak gerekir.

- Bina yalıtımı yaptırılamıyorsa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlar.

- Her odayı kullanım amacına uygun farklı sıcaklıkta tutmak ve bunu da ısı ayarlamalı (termostatik) vana kullanarak yapmak önemli ölçüde ısı tasarruf sağlar.

SICAK SU TEMİNİ



- Cihazın sıcak su ayar düğmesi varsa 40-42°C’ye ayarlamak gerekir. Böylece suyu soğutmak için yeniden soğuk su kullanmaya gerek kalmaz.

- Evden uzun süre uzak kalınacaksa, cihazı pilot kullanımda tutmak yerine kapatmak gerekir.

- Bulaşık makinesinin tam dolu olarak çalıştırılması gerekir.

- Sıva üzerinden döşenmiş sıcak su borularını izole ettirmek doğalgaz tasarrufu sağlar.

ANKARA’DA AYLIK FATURA 243 TL

Makine Mühendisleri Odası’nın hazırladığı rapora göre Ankara’da; Başkent Gaz’ın konutlar için doğalgaz satış fiyatı KDV dahil 1.95 TL/metreküp. Bireysel ısınmada konut başı doğalgaz tüketimi yıllık 1500 metreküp, aylık ortalama 125 metreküp. Bu durumda bir ailenin Eylül 2019’da ödeyeceği doğalgaz bedeli 243,75 TL. Doğalgaz tüketimi, asgari ücretin yüzde 10’unu aşan bir oranda.