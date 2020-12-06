Kış ve soğuk havalarla birlikte ısınma konusu da en önemli sorunların başında geliyor. Doğalgaz diğer yakıt türlerine göre daha ucuz ve güvenli olsa da yapılan bazı hatalar çok tehlikeli, hatta hayati sonuçlar doğurabiliyor. Bu hatalar nelerdir, nelere yol açabilir ve nasıl önlenebilir? İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan İGDAŞ simülasyon evinde, doğalgaz kullanma konusunda yapılan hataları ve olası tehlikeli sonuçlarını haberturk.com'a uygulamalı bir şekilde anlattı. Doğalgaz kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunan Doğan, özellikle lodos ve baca gazı ile ilgili tehlikelere dikkat çekti.
İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, doğalgazda tasarruf etmenin yollarını da anlattı. Petek ya da kombi kapatmak doğru mu? İyi bir yalıtım ne kadar tasarruf etmemizi sağlıyor? Eşyalar peteklerden ne kadar uzaklıkta olmalıdır? Oda termostatı nedir, ne için kullanılır?
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