Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Burdur'da Mehmet ve Fatma Üstün'den haber alamayan yakınları eve gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Yaşlı çiftin doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi
Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün’den (78) haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR
Çilingir yardımıyla girilen evde, Mehmet Üstün yatağında, eşi ise banyoda hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
GAZIN İÇERİ DOLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Doğal gaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğal gaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.
Cenazeler, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.