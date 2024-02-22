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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

        Burdur'da Mehmet ve Fatma Üstün'den haber alamayan yakınları eve gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Yaşlı çiftin doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:07
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        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
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        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

        Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün’den (78) haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.

        ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR

        Çilingir yardımıyla girilen evde, Mehmet Üstün yatağında, eşi ise banyoda hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        GAZIN İÇERİ DOLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Doğal gaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğal gaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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