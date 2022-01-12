Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın heyecanla takip ettiği doğalgaz desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan açıklamalar geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in son günlerinde doğalgaz desteği ile ilgili kararı duyurmuştu. Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz” demişti.