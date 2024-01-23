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        Haberler Sağlık Doğal yollarla nasıl kilo verebilirsiniz? Bu yöntemleri uygulayarak sağlıklı kilo vermek mümkün!

        Doğal yollarla nasıl kilo verebilirsiniz? Bu yöntemleri uygulayarak sağlıklı kilo vermek mümkün!

        Kilo verme hedeflerine doğal ve sağlıklı bir yaklaşım benimsemek, vücudu dengede tutmanın ve uzun vadeli başarı elde etmenin temelidir. Doğal yollarla kilo verme, sadece fiziksel sağlığınıza değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal iyilik halinize de olumlu etki eder. Peki, doğal yollarla nasıl kilo verebilirsiniz? İşte yöntemleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:59
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        • 1

          Sıkı diyetlere veya ağır egzersizlere gerek kalmadan kilo vermek mi istiyorsunuz? Sağlıklı kilo vermenin anahtarı, doğal yollarla vücudu dengelemek ve beslenme alışkanlıklarınızı güçlendirmektir. İşte sağlıklı kilo verme sırları...

        • 2

          ARALIKLI ORUÇ

          Aralıklı oruç (IF), düzenli olarak kısa süreli oruç tutmayı ve öğünleri gün içinde daha kısa sürede tüketmeyi içeren bir beslenme şeklidir.

          En yaygın aralıklı oruç yöntemleri şunlardır:

          Alternatif gün orucu (ADF): Gün aşırı oruç tutun ve oruç tutmadığınız günlerde tipik bir diyet uygulayın. Değiştirilmiş versiyon, oruç günlerinde vücudun enerji ihtiyacının sadece %25-30'unu yemeyi içerir.

          5:2 Diyeti: Her 7 günün 2'sinde oruç tutun. Oruç günlerinde 500-600 kalori tüketin.

          16/8 yöntemi: 16 saat oruç tutun ve yalnızca 8 saatlik aralıkta yemek yiyin.

        • 3

          TAKİP ETMEK

          Kilo vermek isteyen kişiler her gün ne yediğinin ve içtiğinin farkında olmalıdır. Bunu yapmak için bir uygulamadan yardım alınabilir. Yapılan araştırmalar, diyet ve egzersizleri izlemenin kilo kaybı için yararlı olabileceğini, çünkü davranış değişikliklerini teşvik ettiğini ve motivasyonu artırdığını öne sürüyor.

        • 4

          DİKKATLİ BESLENME

          Çoğu insan yoğun bir yaşam sürdüğünden, genellikle koşarken, arabada, masalarında çalışırken ve TV izlerken hızlı bir şekilde yemek yeme eğilimindedirler. Sonuç olarak pek çok insan yediği yemeğin neredeyse farkında değil. Bu sebepten ötürü istemsiz kilo alımları meydana gelebilir.

          Dikkatli yeme teknikleri şunları içerir:

          Mutlaka masada yemek yiyin,

          Yemek yerken dikkatinizi dağıtmaktan kaçının,

          Yavaş yemek alışkanlığı edinin. Bu teknik, kişinin beynine tokluk sinyallerini tanıması için yeterli zaman sağladığından kilo kaybına yardımcı olur ve bu da aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir.

          Besleyici besinleri tercih edin.

        • 5

          PROTEİN TÜKETİMİ

          Protein, insanların kendilerini tok hissetmelerine yardımcı olmak için iştah hormonlarını düzenleyebilir. Bunun nedeni çoğunlukla açlık hormonu grelinindeki azalma ve tokluk hormonları peptit YY, GLP-1 ve kolesistokinindeki artırır. Bu sebeple öğünlerinize mutlaka protein eklemeyi ihmal etmeyin.

        • 6

          RAFİNE ŞEKER VE KARBONHİDRATI AZALTMAK

          Rafine şekerli ve aşırı karbonhidratlı çabuk sindirilir ve hızla glikoza dönüşürler. Aşırı glikoz kana girer ve yağ dokusunda yağ depolanmasını teşvik eden insülin hormonunu tetikler. Bu kilo alımına katkıda bulunur. Bu sebeple mümkün olduğunda yüksek oranda işlenmiş ve şekerli yiyecekleri, besin değeri daha yoğun olan seçeneklerle değiştirmelisiniz. Örneğin beyaz ekmek yerine tam tahıllı, yüksek şekerli atıştırmalıklar yerine meyve ya da kuruyemiş, gazlı içecekler yerine bitki çayları tercih edebilirsiniz.

        • 7

          BOL LİF TÜKETMEK

          Diyete bol miktarda lif eklemek tokluk hissini artırabilir ve potansiyel olarak kilo kaybına yol açabilir. Lif bakımından zengin gıdalar şunları içerir: Tam buğdaylı makarna, tam tahıllı ekmek, yulaf, arpa ve çavdar, meyve ve sebzeler, bezelye, fasulye ve baklagiller, fındık.

          Kaynak: Medical News Today

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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