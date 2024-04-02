Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yavru sevinci
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi.
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Geniş doğal yaşam alanlarıyla 1400 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı. Yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.
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Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, halka kuyruklu lemurlarda üç yavru doğdu.
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Kanguru, Alman Alaca tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanları ile Saanen, Tiftik ve Cüce keçiler grubu ile Kamerun ve Merinos koyun türlerinde de yeni yavrular ailelerine katıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumların hayvan refahının iyi olduğunu gösterdiğini belirtti.
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Baharla yeni doğum sevinci yaşadıklarını aktaran Arsun, "Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
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Lemur ailesinin sayısı 3 yeni yavruyla 11'e yükseldi. Özellikle lemurlar, Doğal Yaşam Parkı'na renk katan ilgi çeken bireyler.
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Lemurlar üremeleri için tasarlanan özel barınakta bir arada yaşıyor. Tüm hayvan dostlarımızın sağlık kontrolleri, barınmaları ve beslenmeleri doğru şekilde yapıldığı için üremeler de artarak devam ediyor" ifadesini kullandı.
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Arsun, ceylan ve geyiklerin de ilerleyen günlerde yavrulamaya başlayacağını kaydetti.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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