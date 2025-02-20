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        Haberler Yaşam Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi

        Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:05
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        Amasya'da doğada ender rastlanan olay
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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Yaylası'nda oluşan kar rulolarının, ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana gelebildiği biliniyor.

        Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

        Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, kar rulolarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

        Kar rulolarını gördüğünde birisi tarafından yapıldığını düşündüğünü ancak yaklaşınca çevrede bir ayak izi bulunmadığını fark ettiğini anlatan Oral, bu ilginç doğa olayını cep telefonuyla kaydettiğini aktardı.

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        #kar ruloları
        #Amasya
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