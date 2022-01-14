Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Doğa yürüyüşünde keşfedilen Roma yolu heyecanlandırdı

Doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu heyecanlandırdı

Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde yaşayan Bünyamin Erdem'in doğa yürüyüşü yaparken keşfettiği ve Roma döneminden kaldığı belirlenen 2 bin yıllık yol turizme kazandırılacak

14.01.2022 - 13:19 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde doğa yürüyüşüne çıkan Bünyamin Erdem, köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Ağın ile Malatya'nın Arapgir ilçesi sınırları arasında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde sıralı dizilen taşlardan oluşan bir yol olduğunu fark etti.

  • AA'nın haberine göre buranın tarihi bir yol olabileceğini düşünen Erdem, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti. Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan yolun, Roma döneminden kaldığını tespit etti. Aytaç, koruma altına alınan yolun, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

  • "BU YOLDA HERKESİN YÜRÜMESİNİ VE BU HEYECANI TATMASINI İSTERİM"

    Tarihi yolu keşfeden Erdem, doğayı ve sporu çok sevdiğini, zaman zaman köyün çevresinde gezintiye çıktığını söyledi.

    Manzarasıyla öne çıkan kırsal bir bölgede gezinti yaparken, yürüdüğü düzgün ve sıra sıra dizili taşlardan oluşan yolun ilgisini çektiğini anlatan Erdem, bunun bir kervan yolu olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

  • Erdem, durumu FÜ'den arkeolog ve sanat tarihçi Prof. Dr. Aytaç ile paylaştığını belirterek, "Hocamızın yaptığı araştırmadan sonra öğrendim ki bu yol tarihi Roma yoluymuş. Burayı ilk fark ettiğim gün yaşadığım heyecanı yeniden yaşadım. Bu yolda herkesin yürümesini ve bu heyecanı tatmasını isterim. Adeta tarihe yolculuk yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Herkesi burayı görmeye bekliyorum" dedi.

  • "YOLUN TESCİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

    Prof. Dr. Aytaç da 3 kilometrelik bölümü bugüne ulaşan yolun yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

    Yolun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığını düşündüklerini anlatan Aytaç, "Bölgedeki maden yataklarından maden cevheri taşıyan kervanların geçtiği yol olarak bilinmekte. Bu yolun şimdiye kadar tespit edilememiş olması ilginç. Yolun orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimde bulunacağız, yolun bölge turizmine kazandırılması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.