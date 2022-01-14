"YOLUN TESCİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Prof. Dr. Aytaç da 3 kilometrelik bölümü bugüne ulaşan yolun yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Yolun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığını düşündüklerini anlatan Aytaç, "Bölgedeki maden yataklarından maden cevheri taşıyan kervanların geçtiği yol olarak bilinmekte. Bu yolun şimdiye kadar tespit edilememiş olması ilginç. Yolun orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimde bulunacağız, yolun bölge turizmine kazandırılması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.