AA

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, yaban hayatı, endemik türleri ve yaylalarıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

AA'nın haberine göre Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri de doğa tutkunlarını yöreye çekiyor.

Günübirlik turlarla ya da kamp kurmak üzere ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rotalarını Katır Gölleri'ne çeviriyor.

4 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞ SONRASI ULAŞILIYOR

İlçeye bağlı Şahverdi köyüne araçlarıyla gelen doğaseverler, daha sonra göllere doğru yaklaşık 4 saat yürüyor.

Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezen doğa tutkunları, sıcak havadan bunaldıklarında serin sularda yüzüyor.

Dönüş yolunda dağa çıkan ziyaretçiler, bölgedeki gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor.

"BU COĞRAFYANIN GÜZELLİKLERİ GEZMEKLE BİTMİYOR"

Doğaseverlerden Nadir Bulut, Tunceli'nin mükemmel doğaya sahip olduğunu söyledi.

İldeki birçok güzelliğin halen keşfedilmediğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bölgede 9 buzul göl bulunuyor ve çok güzeller. Burada halen ilkbahar renkleri hakim olduğu için bitkiler ve çiçekler göllere ayrı bir güzellik katıyor. Tunceli'nin yaylalarına ve dağlarına ne zaman çıksam farklı güzelliklerle karşılaşıyorum. Bu coğrafyanın güzellikleri gezmekle bitmiyor."

Dağcı İskender Doğan ise Katır Gölleri'nin doğa harikası olduğunu ifade etti.

Göllere zevkli bir yürüyüşün sonunda ulaştıklarını anlatan Doğan, "Bizim Munzur ve Mercan Dağları'nın çok güzel yerleri var. Katır Gölleri de bu güzelliklerin bir parçası. Dünya üzerindeki diğer tüm dağcı arkadaşları da kentimizdeki dağlar gezmeye çağırıyor" dedi.

Gezgin Murat Gülmez de Tunceli'nin doğasıyla öne çıktığını ve herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.