"Hayat... Şükür... İsyan... Sitem...

Karman çorman bi masal bazen yaşamak...

Ama bir yandan da tüm bu acı kayıplara rağmen yaşamaya inatla sarılmak.

Sen bana en güzel duyguları öğrettin anneannem...

Bu vesileyle,kaybettiğimiz canımız , devamız büyüklerimize rahmetle...

Bana bu duyguları yaşatana çok teşekkür ederim çok mutlu oldum...

Düşünülmek ne güzel."