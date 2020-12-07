"EVİMİZDE TEKNOLOJİ YASAK"

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan 42 yaşındaki Rutkay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum.