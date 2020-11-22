2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum.