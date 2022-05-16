Doğa Rutkay'dan duygulandıran Onur Bayraktar paylaşımı
Oyuncu Doğa Rutkay, 12 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden meslektaşı Onur Bayraktar'ı doğum gününde andı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Rutkay, Bayraktar ile birlikte geçirdikleri son akşamın fotoğrafını "Nereden bilebilirdim o akşam seni son kez gördüğümü" notuyla yayınladı
'Nereden bilebilirdim o akşam seni son kez gördüğümü?'
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HABERTURK.COM
Oyuncu Onur Bayraktar (31), 2010 yılının 26 Kasım günü, sahne aldığı "Leyla'nın Evi" isimli oyunun çıkışında Balat'taki evine giderken Üsküdar'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve "Kapalı Çarşı" adlı dizide canlandırdığı "Timur" karakteri ile tanınan Bayraktar'ın vefatı, sanatçı arkadaşlarını da derin üzüntüye boğmuştu.
Meslektaşları, ölümünün üzerinden 12 yıl geçen Onur Bayraktar'ı unutmadı. Doğa Rutkay ve Kaya Akkaya Instagram'dan Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladılar.
"NASIL ANLAYABİLİRDİM SANA SON KEZ SARILDIĞIMI?"
Birlikte geçirdikleri son akşamın fotoğrafını paylaşan Rutkay, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Nereden bilebilirdim o akşam seni son kez gördüğümü? Nasıl anlayabilirdim sana son kez böyle sarıldığımı? Birlikte geçirdiğimiz onca güzel senelerden sonra, senden ayrı geçen seneler hep hatıralarımızı anmakla geçiyor. Bir de o içten gülüşünü anımsamakla... Bazen unutmamak için gözlerimi kapatıp, sesini hatırlamaya çalışıyorum. Dostum, kardeşim, sahne arkadaşım… Her veda erken veda... Hele sana, her veda aynı acıyla boğazımda düğümleniyor…
Kaya Akkaya ise, "İyi ki doğdun Onur, iyi ki doğdun dostum... Bin cümle var boğazımda, sadece biri çıkıyor. Seni çok özledim." mesajını yayınladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Doğa Rutkay Kamal'dan duygulandıran Onur Bayraktar paylaşımı/doga-rutkay-kamal-dan-duygulandiran-onur-bayraktar-paylasimi-3439984-magazin
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