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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Valeye araçlarını teslim eden çift, doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiklerini söyledi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı. Her şey normal, güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" dedi.

Bunun üzerine Kerimcan Kamal ise, "Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar çocuklara bakacak" diyerek, eşine esprili bir cevap verdi.

Koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadığını söyleyen oyuncu, "Sürekli test oluyorum. Çok şükür hep negatifiz. Bakalım bundan sonra ne olacak?" diye konuştu.

Doğa Rutkay Kamal, sevenlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.