Doğa Rutkay, "Beni ben, bizi aile yapansın"
Doğa Rutkay'dan eşi Kerimcan Kamal'a romantik doğum gününü mesajı
Ünlü oyuncusu Doğa Rutkay, 2014'te hayatını birleştirdiği ve iki çocuğunun babası Kerimcan Kamal'ın sosyal medya hesabından doğum gününü kutladı.
45 yaşındaki ünlü oyuncu, eşiyle birlikte olduğu siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşıp; "Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın, kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre'nin direği, Piraye'nin aslanı , Rutkay'ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun" notunu düştü.
Bu paylaşıma ünlü oyuncunun eşi Kerimcan Kamal, kayıtsız kalmayarak, kalp emojili yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram