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        Haberler Magazin Doğa Rutkay, "Beni ben, bizi aile yapansın"

        Doğa Rutkay, "Beni ben, bizi aile yapansın"

        Doğa Rutkay'dan eşi Kerimcan Kamal'a romantik doğum gününü mesajı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:50
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        "Beni ben, bizi aile yapansın"
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        Ünlü oyuncusu Doğa Rutkay, 2014'te hayatını birleştirdiği ve iki çocuğunun babası Kerimcan Kamal'ın sosyal medya hesabından doğum gününü kutladı.

        45 yaşındaki ünlü oyuncu, eşiyle birlikte olduğu siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşıp; "Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın, kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre'nin direği, Piraye'nin aslanı , Rutkay'ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun" notunu düştü.

        Bu paylaşıma ünlü oyuncunun eşi Kerimcan Kamal, kayıtsız kalmayarak, kalp emojili yorumunda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #doğa rutkay
        #Kerimcan Kamal

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