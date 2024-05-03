Doğa Rutkay, "Beni ben, bizi aile yapansın"

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Ünlü oyuncusu Doğa Rutkay, 2014'te hayatını birleştirdiği ve iki çocuğunun babası Kerimcan Kamal'ın sosyal medya hesabından doğum gününü kutladı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu, eşiyle birlikte olduğu siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşıp; "Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın, kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre'nin direği, Piraye'nin aslanı , Rutkay'ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Bu paylaşıma ünlü oyuncunun eşi Kerimcan Kamal, kayıtsız kalmayarak, kalp emojili yorumunda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram