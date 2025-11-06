Doğa Koleji'nden Anıtkabir'e ziyaret

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun ilke ile inkılaplarına bağlılığını göstermek amacıyla Doğa Koleji, Türkiye genelindeki 100’ü aşkın kampüsünden binlerce öğrenci, öğretmen ve yöneticisiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Öğrenciler ziyaret kapsamında Eski Meclisi, Etnografya Müzesini ve Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezerek Atatürk’ün yaşamına, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine ve dönemin tarihi mirasına yakından tanıklık etti. Atatürk’ün kişisel eşyalarını, kitap koleksiyonunu ve fotoğraflarını inceleyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Aslanlı Yol’dan yürüyen Doğa Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri mozoleye çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu. Tören, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç’in Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Selim Genç, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı:

“Yüce Atamız,

Cumhuriyetimizin 102. yılında her yıl olduğu gibi sizin huzurunuzdayız.

Düşüncelerinizle yoğrulmuş, bilimin ve aklın yolundan yürüyen genç nesillerin yetiştiği bir eğitim kurumunun mensupları olarak aziz hatıranızın önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Doğa Koleji ailesi olarak her öğrencimizin kalbine Cumhuriyet sevdasını, özgür düşünmeyi ve sorumluluk bilincini yerleştirme kararlılığımızı huzurunuzda bir kez daha yineliyoruz.

Eğitimin gücüne inanan, büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini bilimin ışığında sağlamlaştırmaya devam eden öğretmenler ve öğrenciler olarak söz veriyoruz: Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız.

Emanetiniz emin ellerdedir Ata’m. Sizi, ebediyete irtihalinizin 87. yılında en derin saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Doğa Koleji, Cumhuriyet’in 102. yılında da Atatürk’ün “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirme hedefini sürdürmeye ve bilimin ışığında ilerleyen, çağdaş bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor.