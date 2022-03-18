Doç. Dr. Toptaş: Modern hastane olmanın gururuyla çalışıyoruz

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1960 yılında Samatya'da uzun yıllar kurulduğu semtin adıyla anılan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliğe katılanlar arasında, hastanede 1975 yılında baştabip olarak görevlendirilen ve uzun yıllar hizmet eden 91 yaşındaki Op. Dr. Mücahit Atmanoğlu da vardı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan‘ın da katıldığı etkinlikte, sağlık çalışanlarına plaket dağıtıldı. Sağlık çalışanları plaketlerini, hastanenin yaşayan en eski başhekimi olan Mücahit Atmanoğlu’ndan aldı.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ HASTANESİ OLMA VİZYONUYLA GURURLA YOLA DEVAM EDİYORUZ”

Hastanede son 17 yıldır başhekim olarak görev yapan Prof. Dr. Özgür Yiğit’in Seyrantepe Hamidiye Etfal Şehir Hastanesi’ne başhekim olarak atanmasıyla, yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Toptaş etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürekli yenilenerek gelişmeyi hedeflediklerini söyleyen başhekim Doç. Dr. Mehmet Toptaş, “Türkiye’nin en iyi hastanesi olma vizyonuyla en önemli ve modern hastanelerinden biri olmanın gururuyla yoluna devam ediyor. Sürekli yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen hastanede kullanılan teknoloji ve teçhizatının modernliği, hizmet veren kadronun bilgi birikimi ve tecrübesi, gelen hastaları aileden biri gibi gören ve insanı temel alan hizmet anlayışı ile her gün binlerce hastanın derdine derman olmaya dün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir” dedi.