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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a İngiltere Lordlar Kamarası’nda prestijli görev - İş-Yaşam Haberleri

        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a İngiltere Lordlar Kamarası’nda prestijli görev

        King's College London'da öğretim üyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Araştırma Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy, İngiltere Lordlar Kamarası'na Politika Danışmanı olarak atandı. Doç. Dr. Aksoy, bu göreve gelen ilk Türk oldu. Konuya ilişkin Haberturk.com'dan İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Aksoy "Lordlar Kamarası'na Politika Danışmanı olarak atanmak, hem kişisel hem de mesleki hayatım için büyük bir onur ve sorumluluk. Bu prestijli göreve seçilen ilk Türk olmak ise gurur verici bir gelişme" ifadelerini kullandı

        Giriş: 30.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:39
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        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası'nda prestijli görev
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        Her yıl, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası dünyanın alanında önde gelen yaklaşık on uzmanını, ülkenin karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözüm bulmak üzere danışman olarak seçiyor.

        King’s College London'da öğretim üyesi ve EBRD Araştırma Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy da İngiltere Lordlar Kamarası'na Politika Danışmanı olarak atanan ve bu prestijli göreve seçilen ilk Türk oldu. Doç. Dr. Aksoy, bu görev kapsamında Birleşik Krallık'ta iş gücünün geleceğine dair üst düzey politika belirleme süreçlerine doğrudan katkı sunacak.

        Görevi süresince Doç. Dr. Aksoy; uzaktan çalışma, iş gücü piyasaları ve iş yeri dinamiklerinde yaşanan köklü değişimlere ilişkin olarak Lordlar Kamarası'na görüşlerini sunacak. Bu görüş ve katkılar, heyetin Avam Kamarası’na sunacağı süreçlerin şekillenmesinde de oldukça belirleyici rol oynayacak.

        "BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUK"

        Konuya ilişkin Haberturk.com'dan İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Aksoy "Lordlar Kamarası'na Politika Danışmanı olarak atanmak, hem kişisel hem de mesleki hayatım için büyük bir onur ve sorumluluk. Bu prestijli göreve seçilen ilk Türk olmak ise gurur verici bir gelişme" dedi.

        Lordlar Kamarası'ndaki görevine ilişkin açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Aksoy "Bu görev kapsamında, son yıllarda uzaktan çalışma ve iş gücü piyasaları üzerine yaptığım araştırmalar doğrultusunda, Birleşik Krallık'ta iş gücünün geleceğine yönelik politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunacağım. Akademik çalışmalarımda elde ettiğim verilerden yola çıkarak, kanıta dayalı ve uygulanabilir politika önerileri oluşturmak üzere, farklı geçmişlere sahip 12 Lord ile birlikte çalışarak, Avam Kamarası'na sunulacak yasa tasarılarının şekillendirilmesine katkı sağlayacağım" dedi. Aksoy "Lordlar Kamarası’ndaki çalışmalarımda, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını ve çalışanların değişen beklentilerini göz önünde bulundurarak; daha esnek, kapsayıcı ve dengeli çalışma modelleri üzerine somut öneriler geliştirmeyi hedefliyorum. Amacım, çalışanların refahını ve iş yerlerindeki verimliliği artıracak, sürdürülebilir politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

        İş gücü piyasaları, finansal kapsayıcılık ve uzaktan çalışma konularında uluslararası alanda tanınan bir isim olan Doç. Dr. Aksoy, aynı zamanda Global Survey of Working Arrangements (G-SWA)’nın kurucuları arasında yer alıyor. Doç. Dr. Aksoy, bu kapsamda yürüttüğü öncü araştırmalarla, küresel ölçekte iş biçimlerinin nasıl değiştiğine ışık tutarken araştırmaları BBC, Bloomberg, Business Insider, Financial Times, Forbes, Fortune Magazine, Harvard Business Review, Mirror, Reuters, The Daily Mail, The Independent, The New York Times, The Telegraph, The Times, Quartz, Vox, Wall Street Journal, Washington Post ve WEF gibi 100'den fazla medya kuruluşunda yer aldı.

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