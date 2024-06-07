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        Haberler Gündem Teyit DMM, "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafı yalanladı

        DMM, "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafı yalanladı

        Bazı sosyal medya hesaplarında, "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla bir fotoğraf paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:01
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        DMM, Ruanda fotoğrafını yalanladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm işbirliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda’dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #DMM
        #Ruanda
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