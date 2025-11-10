Habertürk
        DMM, "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" iddiasını yalanladı

        DMM, "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" iddiasını yalanladı

        DMM, "Kanada CHP üyeliğini iltica/göçmenlik için gerekçe sayıyor" iddiasını yalanlayarak, Kanada makamlarının da parti üyeliğinin tek başına kriter olmadığını açıkladığını ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:04
        Kanada'da göçmenlik iddialarına yalanlama
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kanada Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye'de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir. Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        #DDM
        #CHP üyelik Kanada
        #haberler
