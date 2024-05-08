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        DMM'den Tekin Kartal açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İspanya'nın başkenti Barcelona'da öldürülen suç örgütü lideri Tekin Kartal'la ilgili "Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada adı anıldı" paylaşımları hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:13
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        DMM'den Tekin Kartal açıklaması
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        Türkiye'de adı mafya hesaplaşmalarına karışan İlmettin Aytekin'in (Tekin Kartal) cumartesi günü, İspanya'nın Barcelona şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

        İspanyol basını, Kartal'ın başta İngiltere olmak üzere Avrupa çapında eroin ve kokain kaçakçılığı yapan bir mafyanın lideri olduğunu iddia etti. Haberlerde, "Tekin Kartal'a bir kişinin ihanet ettiği ve onu rakiplerine ifşa ettiği" öne sürüldü.

        Aytekin'in ölümünün ardından sosyal medyada askerlere "Yaşamak Direnmektir Tekin Kartal" diye komut saydırılan 3 yıl öncesine ait görüntüler paylaşıldı.

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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, bahse konu görüntülerin yeni olduğu ve ilgili şahsın ölümünden sonra onu anmak için kaydedildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili, "Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada adı anıldı" iddiası manipülasyon içermektedir.

        Bahse konu görüntülerin yeni olduğu ve ilgili şahsın ölümünden sonra onu anmak için kaydedildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

        Görüntülerin FETÖ'nün sosyal medyadaki manipülasyon hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almak için kullanıldığı tespit edilmiştir.

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        Yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerdeki münferit olayın eski olduğu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlenmiştir.

        Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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        #mafya
        #dezenformasyon
        #teyit haberleri
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