DMM'den Tekin Kartal açıklaması

Türkiye'de adı mafya hesaplaşmalarına karışan İlmettin Aytekin'in (Tekin Kartal) cumartesi günü, İspanya'nın Barcelona şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

İspanyol basını, Kartal'ın başta İngiltere olmak üzere Avrupa çapında eroin ve kokain kaçakçılığı yapan bir mafyanın lideri olduğunu iddia etti. Haberlerde, "Tekin Kartal'a bir kişinin ihanet ettiği ve onu rakiplerine ifşa ettiği" öne sürüldü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bahse konu görüntülerin yeni olduğu ve ilgili şahsın ölümünden sonra onu anmak için kaydedildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili, "Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada adı anıldı" iddiası manipülasyon içermektedir.

Bahse konu görüntülerin yeni olduğu ve ilgili şahsın ölümünden sonra onu anmak için kaydedildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Görüntülerin FETÖ'nün sosyal medyadaki manipülasyon hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almak için kullanıldığı tespit edilmiştir.

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Yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerdeki münferit olayın eski olduğu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."