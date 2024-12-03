DMM'den Sabiha Gökçen'de gözaltı iddiaları için açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu uçuşla ilgili tüm yolcuların gözaltına alındığı ve akıbetlerinin bilinmediği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"2 Kasım 2024 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na, saat 11.10 sıralarında gelen Pegasus Havayollarına ait PC817 sefer sayılı uçak ile saat 11.16 sıralarında gelen PC819 sefer sayılı uçaklardan, dış hatlar gelen kat arrival pasaport kontrol noktasında İstihbarat Şube Müdürlüğü havalimanı ekibince rutin olarak yapılan risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 2 uçaktan toplamda 11 yolcu mülakat odasına alınmış, yapılan mülakat sonucu 2 yolcu deport (INAD) edilmiş, 9 yolcu ülkeye sorunsuz olarak giriş yapmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."