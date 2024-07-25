Diziler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Geçen sezon izleyici ile buluşan Bahar, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman ve Kızıl Goncalar dizilerinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, bu dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bahar, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman ve Kızıl Goncalar dizilerin yeni bölümleri ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte televizyon dizileri sezon finali yaptı. Dizi tutkunları Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star, TRT dizileri hakkında bilgi aramaya başladılar. Peki İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte dizilerin yeni sezon tarihleri...
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DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yılki yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.
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Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümleri, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayında yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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