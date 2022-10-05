"Ameliyat gerek" dedirten bu 4 soruna dikkat!

Türkiye’de orta yaşı geçmiş yaklaşık 10 kişinin 3 veya 4'ünde diz problemine rastlanıyor ve bu sorunla yaşayan insan sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekiliyor. Yapılan bir çalışma, son 20 yılda diz problemleri sıklığındaki artışın yüzde 65 olduğunu gösteriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sami Sökücü, “Vücudun en fazla ağırlık taşıyan ekleminin dizlerimiz olduğunu düşünürsek dizlerde meydana gelen aşınmaya şaşırmamak gerek. Dizlerin aşınmaya bağlı olarak zayıflaması ile kireçlenme oluşuyor. Diz kireçlenmesinde karşımıza çıkan iki etken ilerleyen yaş ve aşırı kilodur. Bunun dışında, romatizmal hastalıklar, zayıf kas yapısına sahip olunması, genetik faktörler, enfeksiyon, düşme veya çarpmalar da kireçlenmeye yol açan unsurlar arasındadır” diyor.

YÜRÜMEDE ZORLUK VE AĞRI

Diz kireçlenmesi kişinin yürümede zorluk yaşamasına ve ağrılara neden oluyor. Zaman içinde eklemlerde şişlik ve şekil bozuklukları meydana geliyor. Dizleri bükmede zorluk yaşanırken hareket halindeyken eklemden kıtırtı şeklinde sesler duyulması da soruna işaret ediyor.