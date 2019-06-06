Diyetisyenler Günü'nüz kutlu olsun! Ülkemizde 1986’dan bu yana her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Sizler için Diyetisyenler Günü mesajları ve sözlerini bu sayfa da hazırladık. Diyetisyen arkadaşınıza bu mesajları gönderebilirsiniz. İşte resimli Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri