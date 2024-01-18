Diyet yapanlar için birebir! Nefis brokoli salatası tarifi!
En sağlıklı sebzeler arasında yer alan brokoli, özellikle diyet yapan kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Çorbasından, yemeğine birçok tarifte kullanılan brokolinin en güzel hallerinden biri de salata olarak karşımıza çıkıyor. İşte leziz brokoli salatası tarifi…
Lahanagillerden bir sebze olan brokoliyi sağlıklı beslenen ve fayda sağlamak isteyen bireyler tüketmektedir. Brokoli içeriğinde zengin mineral ve vitamini barındırdığı için her yaştan kişiye fayda sağlayan bir besindir. Uzmanlar brokolinin düzenli olarak tüketilmesini önermektedir. İşte brokoli sevmeyen kişilerin bile tüketebileceği leziz salata tarifi…
BROKOLİ SALATASI MALZEMELERİ NELER?
BROKOLİ SALATASI NASIL YAPILIR?
Brokolileri buharda 5- 9 dakika kadar pişirin. Fazla pişirirseniz hem vitaminlerinden yararlanamazsınız hem de brokoli fazlasıyla süner. Tabağa aldıktan sonra yeşillikleri, domates ve soğanı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine önce zeytinyağı, nar ekşisi, limon, sirke ve daha sonrada tuzu ekleyerek karıştırın.
BROKOLİ FAYDALARI
Brokolinin bilinen faydaları şu şekildedir;