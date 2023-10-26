Diyarbekirspor'un yeni teknik direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan tarihe geçti!
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli'nin bir dönem yardımcılığını yapan Süleyman Gökhan Karaaslan, TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. 5 Haziran 1993 doğumlu Karaaslan, profesyonel liglerin en genç teknik direktörü oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine Süleyman Gökhan Karaaslan getirildi. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli'nin de bir dönem yardımcılığını yapan Karaaslan, Güneydoğu ekibinde Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
PROFESYONEL LİGLERİN EN GENÇ HOCASI!
5 Haziran 1993 doğumlu Süleyman Gökhan Karaaslan, profesyonel liglerin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.
30 yaşındaki teknik adam, daha önce Eskişehirspor, Ümraniyespor, Altay ve İran’ın Traktör Razi takımlarında çalıştı.
İngiltere’de Arsenal ve Leicester Cıty takımlarında staj yapan Karaaslan, uzun yıllar Mustafa Denizli’nin ekibinde görev yaptı.
Öte yandan Süleyman Gökhan Karaaslan'ın Diyarbekispor'daki teknik ekibinde ise şu isimler yer alıyor:
Murat Ayhan (kaleci antrenörü)
Serdar Ak (yardımcı antrenör)
Muhammed Rıza Kurt (yardımcı antrenör)