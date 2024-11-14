Diyarbakırlı çobanın, yaptığı kuleye bu sene leylekler gelmedi

"BU KULEYİ TEK BAŞIMA YAPTIM"

Arslan, çocuk yaşlardan bu yana leyleklere büyük sevgi duyduğunu, onlar için taşlardan kule yaptığını söyledi. Mehmet Salih Arslan, yıllar içinde tek bir kulenin ayakta kaldığını belirterek, korumak için de ona gözü gibi baktığını anlattı.