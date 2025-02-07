Diyarbakır’da kardan kapanan 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı
Diyarbakır'ın Kulp ve Hani ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan toplamda 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı
Giriş: 07.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:18
Diyarbakır'ın Kulp ve Hani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.
Yolların açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplamda 129 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.
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