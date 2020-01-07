Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sur ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de meydana geldi. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.