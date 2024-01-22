Diyarbakır surlarının merdivenlerinden düşen genç kız yaralandı
Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Surları gezen ismi henüz öğrenilmeyen 23 yaşındaki kız, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü
Diyarbakır Surları'ndan düşen genç kız yaralandı.
Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Surları gezen ismi henüz öğrenilmeyen 23 yaşındaki kız, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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