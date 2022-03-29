Diyarbakır İmsakiye 2022, mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala gündeme geldi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Diyarbakır İmsakiyesi ile iftar ve sahur vaktitleri merak konusu oldu. İşte, Diyanet Diyarbakır İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

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