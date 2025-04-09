'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da, iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişiden Ferhat Tangüner, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 20'ye ulaştı
Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi.
İKİ AİLE DE SİLAHLARINA SARILDI
DHA'daki habere göre iki aile arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
BİRİ POLİS, 9 KİŞİ YARALANDI
Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.
ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim edilerek Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
GÖZALTI SAYISI 20'YE ÇIKTI
Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 17 kişiyi daha gözaltına aldı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.