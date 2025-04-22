Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Kavgadan kaçarken köprüden uçtu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!

        Diyarbakır'da, kavga ettiği kişilerce kovalanan ve otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla köprünün korkuluklarını kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:46 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazide hayvanlarını otlatan çoban, kendisine saldırmaya çalışan köpeği uzaklaştırdıktan sonra sahibiyle tartışma yaşadı.

        TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        DHA'daki habere göre ardından çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sonlandı. Akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı.

        REKLAM

        DARP EDİP ARAÇLA KOVALADILAR

        Darp edilen M.K., kendisini kovalayanlardan otomobiliyle kaçmaya başladı. Köprüye geldiğinde kontrolü kaybeden M.K., korkulukları kıran otomobiliyle yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Habertürk Anasayfa