Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
Diyarbakır'da, kavga ettiği kişilerce kovalanan ve otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla köprünün korkuluklarını kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı
Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazide hayvanlarını otlatan çoban, kendisine saldırmaya çalışan köpeği uzaklaştırdıktan sonra sahibiyle tartışma yaşadı.
TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
DHA'daki habere göre ardından çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sonlandı. Akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı.
DARP EDİP ARAÇLA KOVALADILAR
Darp edilen M.K., kendisini kovalayanlardan otomobiliyle kaçmaya başladı. Köprüye geldiğinde kontrolü kaybeden M.K., korkulukları kıran otomobiliyle yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
YARALANDI TEDAVİYE ALINDI
Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.