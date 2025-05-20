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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var! | SON DAKİKA HABERİ | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!

        Diyarbakır'da Remzi Sati ve oğlu 15 yaşındaki Muhammed Sati'nin yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili dehşette 3 şüpheli gözaltına alındı. Baba ve oğlunun cenazelerinin ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:56
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        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
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        Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed’in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olan dün Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide medyana geldi.

        YANAN KAMYONETİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

        Sabah saatlerinde bir kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        ELLERİ BAĞLANDIKTAN SONRA ARACA KONULDULAR İDDİASI

        Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

        FLAŞ GÖZALTILAR

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        CENAZELERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

        Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazelerinin ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Remzi Sati
        #Muhammed Sati
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