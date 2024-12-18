Diyarbakır Emniyet'i harekete geçti! Didem Arslan Yılmaz ve Emniyet seferber oldu! - Güncel haberler

Diyarbakır Emniyet'i harekete geçti! Didem Arslan Yılmaz ve Emniyet seferber oldu! - Güncel haberler

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün son dakika bir konu yer aldı. Canlı yayına bağlanan Büşra Hanım, 12 yaşındaki kızı Ecrin’in bugün öğle saatlerinden beri kayıp olduğunu söyledi.

Ecrin’in kendisine mesajlaşma uygulaması üzerinden “Ben babamı aramaya çıkıyorum, artık dayanamıyorum” dediğini ifade etti.

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BÜŞRA HANIM, DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME ARACILIĞIYLA YARDIM İSTEDİ!

Canlı yayında konuşan Büşra Hanım, kızı Ecrin’in babasını suçladı. Büşra Hanım “Ne benim, ne de kızının ulaşmak için attığı adımlara bir cevap verdi. Kızımın bu hale gelmesinden babası sorumlu. Ne olur kızımı gören varsa söylesin” diyerek yardım istedi.