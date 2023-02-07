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Diyarbakır depreminde son dakika! Diyarbakır'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaça yükseldi? Diyarbakır'da kaç bina yıkıldı ve hasar gördü? Diyarbakır ölü ve yaralı isimleri

Diyarbakır depremi son durum! Diyarbakır'da son durum belli oldu!

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan iki büyük depremden en çok etkilenen illerimizden biri de Diyarbakır oldu. 2 milyona yakın vatandaşımızın ikamet ettiği ilimizdeki son duruma dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Diyarbakır'da son durum...

Giriş: 07.02.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yurt genelinde iki büyük deprem yaşandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi ve 10 ilimizde tahribata yol açtı. Söz konusu depremden etkilenen illerimizden biri de Diyarbakır. İşte, Diyarbakır'daki son durum...

  • DİYARBAKIR'DA SON DURUM NE?

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir. 

  • KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

    KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ DEPREM

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı. 

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

    CAN KAYBI ARTIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri aktardı. Erdoğan, "3 bin 549 can kaybı, 22 bin 168 yaralımız var" dedi.

  • İL İL VERİLER AÇIKLANIYOR!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu değerlendirmlerde bulundu:

    Pazarcık merkezli depremden sonra artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci deprem yaşadık. 7.6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli deprem yaşadı. 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ile 6 arasında 15 depremimiz var. Çalışmalarımız sık aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Şu anda külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır, çok yakınen takiptedir. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyor. Hayatını kaybedenler, yaralılar, yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak;

    Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız.

    Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız var, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

    Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu anda 301 yıkılan binamız var.

    Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var.

    Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var.

    Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 557 yaralımız, 20 yıkılan binamız var.

    Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız var.

    Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut.

    Kilis, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız.

    *Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı veriler kıstas alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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