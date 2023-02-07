İL İL VERİLER AÇIKLANIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu değerlendirmlerde bulundu:

Pazarcık merkezli depremden sonra artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci deprem yaşadık. 7.6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli deprem yaşadı. 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ile 6 arasında 15 depremimiz var. Çalışmalarımız sık aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Şu anda külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır, çok yakınen takiptedir. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyor. Hayatını kaybedenler, yaralılar, yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak;



Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız.



Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız var, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.



Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu anda 301 yıkılan binamız var.



Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var.



Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var.



Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 557 yaralımız, 20 yıkılan binamız var.



Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız var.



Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut.



Kilis, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız.



*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı veriler kıstas alınmıştır.