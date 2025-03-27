Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.