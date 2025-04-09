Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Giriş: 09.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:18
Diyarbakır'da, Hasan Y. idaresindeki yolcu minibüsü, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Kocaköy ilçesi Arpadere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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