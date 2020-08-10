İHA

Diyarbakır’da Türkiye’nin 14. miras alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçlerinin orta bölümlerinde bulunan ormanlık alan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 110 itfaiye ekiplerine haber verirken, itfaiye ekipleri de durumu orman yangınlarını söndürme ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yangına arazözle müdahalede bulunarak gece geç saatlerine kadar ağaçlık alana fazla zarar vermeden söndürdü.

İHA'nın haberine göre; yangın nedeniyle ağaçlı alanda birçok ağaç küle dönerken, yangını kim yada kimlerin çıkardığına ilişkin inceleme başlatıldı.