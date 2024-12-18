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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da sis etkili oldu! Uçuşlar ertelendi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da sis etkili oldu! Uçuşlar ertelendi

        Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu. Kentte sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:28
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        Diyarbakır'da uçuşlar ertelendi
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        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        AA'da yer alan habere göre kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği belirtildi.

        Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinden itibaren azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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