Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Diyarbakır'da öğrenciler şenliklerle bilim ve teknolojiyle tanışacak

        Diyarbakır'da 101 okulda yapılacak şenliklerle öğrenciler bilim ve teknolojiyle tanışacak

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Bizim Köyde Bilim Şenliği Var Projesi"yle kırsal mahallelerdeki 101 okulda eğitim gören öğrenciler bilim ve teknolojiyle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da öğrenciler şenliklerle bilim ve teknolojiyle tanışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çınar Kaymakamlığı koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezince "Bizim Köyde Bilim Şenliği Var Projesi" hazırlandı.

        Kırsal mahallelerdeki 101 okulda öğrencilerin bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla yürütülen projenin, yerinde hizmet anlayışıyla ilk uygulaması Gümüştaş İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında okulda düzenlenen şenlikte, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri çeşitli etkinlikler yaptı. Yüz boyama ve palyaço gösterisinin sunulduğu şenlikte, mikroskop, teleskop, çeşitli maketlerin tanıtımı ve deneyler yapıldı.

        Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, ilçede dezavantajlı çocuklara yönelik hazırlanan projenin ilk etkinliğini ilçeye en uzak mesafede bulunan kırsal Gümüştaş Mahallesi'ndeki okulda gerçekleştirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Projenin ilk etkinliğini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Genç Yeryüzü Doktorları ile birlikte yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bilimsel etkinlik faaliyetlerini Genç Yeryüzü Doktorları ekibiyle planladık. Çocuklarımızı, bilimsel alanda neler oluyor, neler yapılıyor, bunlarla alakalı bilgi alabilecekleri bir etkinlikle buluşturduk. İlçe merkezindeki imkanlar daha fazla. Kırsal Gümüştaş Mahallemiz Çınar merkeze 1 saat 10 dakika ve Diyarbakır merkeze 2 saat mesafede. Bu bölgedeki çocuklarımızın aslında dezavantajlı olmadıklarını göstermek adına bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz çünkü hepsi birbirinden değerli. Onlar da herhangi bir imkansızlık yaşamasın diye aslında ağırlığımızı buraya veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz."

        Erdoğan, projede kırsal mahallelerdeki okulları daha ön planda tuttuklarını dile getirerek, bu mahallelerdeki imkanları artırmak istediklerini anlattı.

        "ÇALMADIK KAPI, DOKUNMADIK YÜREK BIRAKMAYACAĞIZ"

        Çınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Baver Fırat Esmer de Bakanlık olarak sadece sosyal yardımlar değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler modelleriyle de sürekli sahada olduklarını ve geniş kitleye hizmet sunduklarını söyledi.

        Kaymakamlık koordinesinde hazırladıkları projede kırsaldaki çocukları güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Esmer, şöyle devam etti: "Projeyi özellikle konum itibarıyla teknolojik, pedagojik, kültürel bazı imkanlara erişim sıkıntısı yaşayan kırsaldaki uzak mahallelerimizde yürüteceğiz. Çok kapsamlı ve eğlenceli bilim şenliği için buradayız. Mikroskop, teleskop, afişler, posterler, deney setleri, çocuklarımızın yaş gruplarına uygun küçük deneyler, bitki ve hayvan numunelerinden oluşan tam donanımlı laboratuvarı köylerimizde çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın kabiliyetlerini geliştirmek ve diğer akranlarıyla aralarında oluşan fırsat ve şans eşitsizliğini gidermek istiyoruz. Çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız."

        Gümüştaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nurşin Doğan ise proje sayesinde çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen Doğan, "Bizim için böyle şenlik yaptıkları için herkese çok teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlarım da mutlu oldu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Habertürk Anasayfa