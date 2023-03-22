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Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş: 22.03.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma
AA

Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ATILAN TAŞLARDAN BAZI POLİSLER YARALANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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