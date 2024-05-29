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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da Muhammed Varoğlu'nu 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü - Son dakika haberleri

        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!

        Diyarbakır'da, 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu 22 yaşındaki Muhammed Varoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:59
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        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
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        Diyarbakır'da olay, 26 Mayıs akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

        BAŞINDAN VE KOLUNDAN VURULMUŞ BULDU

        DHA'da yer alan habere göre eve gelen R.V., kardeşi Muhammed Varoğlu’nu (22) başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        16 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ TESLİM OLDU

        Varoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde inceleme yapan polis, boş kovan bulurken, polis merkezine giden M.A. (16) adlı kız, Varoğlu’nu tabanca ile vurduğunu söyledi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Muhammed Varoğlu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Varoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        3 HAFTA ÖNCE TANIŞIP SEVGİLİ OLMUŞLAR

        Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi.

        KATİL SEVGİLİ TUTUKLANDI

        Olay gününü anlatan M.A., evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu’na tabancayla vurduğunu ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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