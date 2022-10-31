Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulundu

Büyükşehir Belediyesi ile MTA Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapılan protokolün ardından, belediyeye ait arazilerde jeotermal kaynak arama çalışması başlatıldı. Sur ilçesinin kırsal Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda 2 bin metrede 60 derece sıcaklığında jeotermal kaynak suyu bulundu.

Açığa çıkan kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"TERMAL TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK"

Vali Su, yaptığı açıklamada, termal su kaynağının bulunmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen 8 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi olarak MTA ile yaptığımız protokol gereği burada sondaj çalışmasına başladık. Ön araştırmalar ve hazırlıklarda böyle bir kuyunun açılmasında MTA'nın ekipleri de yer aldı. Bugün suya ulaşmış olduk. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin metrelerde bu sıcak suyu bulmuş olduk. Şu anki derecesi 60'larda. Bunların hepsi öngörü. Halihazırdaki durumu böyle. Saniyede 25 litre gibi görünüyor.

İlk el cihazlarıyla yapılan analizlerde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Detaylı çalışmaları da yapılacak. Burada bulduğumuz termal su kaynağının ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine destek olacağını düşünüyorum. İlimizde bulduğumuz termal su kaynağı hayırlı olsun. Çalışmalarımız hızla da devam edecektir. İnşallah güzel tesisler yaparak ilimize sunmuş olacağız:"